Почти половина жителей Санкт-Петербурга ездит в другой район ради своего стоматолога

Каждый пятый петербуржец (18%) планирует установить виниры.

Клиника доказательной медицины Атрибьют провела исследование, чтобы выяснить, для каких целей жители Санкт-Петербурга обращаются к стоматологу и зачем готовы ехать через весь город. Результаты исследования имеются в распоряжении Piter.TV.

Оказалось, что каждый третий (30%) житель Петербурга планирует пойти на прием ради профилактики — профессиональной чистки и планового осмотра. Эстетические запросы занимают заметную долю: каждый пятый (18%) хотел бы улучшить внешний вид улыбки — установить виниры, пройти отбеливание или художественную реставрацию. Ещё 15% планируют лечить зубы из‑за боли или дискомфорта (кариес, каналы, пломбы), а около 4% — восстанавливать отсутствующие зубы с помощью имплантации, коронок и протезирования. 30% при этом не знают план своего лечения и прибегают к принципу "от случая к случаю".

Почему петербуржцы готовы ехать через весь город

Примечательно, что каждый второй петербуржец (48%) лечит зубы в другом районе. Большинство из них (68%) делают это исключительно ради "своего" врача, у которого лечатся много лет и которому полностью доверяют. Ещё каждый шестой (17%) готов преодолевать расстояние по рекомендации друзей и родственников, 10% выбирают клинику в другом районе из‑за более выгодного соотношения цены и качества, а 4% — из‑за уникального оборудования.

За доверие приходится платить временем: ради своего стоматолога каждый второй житель города (49%) тратит на дорогу до 20 минут, треть (30%) — 30–40 минут, а каждый пятый (21%) проводит в пути час и более. При этом треть петербуржцев (31%) принципиально не готова закладывать время на дорогу и выбирает частную клинику "под домом", ещё 16% продолжают лечиться в стоматологии по месту регистрации.

Почти половина пациентов готова ехать в другой район ради конкретного врача — и это логично. Современная стоматология — это комплексная долгосрочная работа с улыбкой с акцентом на персонализацию и учет особенностей конкретного пациента. Мы, например, обсуждаем каждый случай с командой специалистов, используем цифровую диагностику, работаем строго по протоколам доказательной медицины и предлагаем несколько вариантов лечения, обязательно включающих щадящие зубосохраняющие подходы. Наши пациенты приезжают через весь город, потому что знают: здесь можно решить и эстетические задачи — от деликатной реставрации резцов до сложных случаев после травм. Когда у человека есть такой опыт взаимодействия с клиникой, вопрос ехать ли в другой район просто отпадает — важнее уверенность, что всё будет сделано бережно и профессионально. Яна Кузуб, заместитель главного врача, стоматолог-терапевт клиники Атрибьют

Виниры на Московском, профилактика в Адмиралтейском: как лечат зубы в разных районах

Среди петербуржцев выявились и яркие районные различия. Эстетическая стоматология (виниры, отбеливание, художественная реставрация) чаще всего интересует жителей Московского района: 33% опрошенных там хотят улучшить внешний вид улыбки. Далее следуют Адмиралтейский и Кировский районы — по 17%, а Красногвардейский, Приморский, Невский и Петроградский — по 8%.

Профилактика и профессиональная гигиена сильнее всего выражены в Московском (33%) и Адмиралтейском (27%) районах. Затем идут Калининский (13%) и Кировский (10%), реже эту цель называют жители "ближней" Ленинградской области (7%), а также Красносельского, Курортного и Фрунзенского районов (по 3%).

Желание "просто вылечить зуб" (кариес, каналы, пломбы, устранить боль или дискомфорт) чаще других озвучивают жители Василеостровского района — 20%. На втором месте с равными долями Московский, Кировский, Калининский районы и Ближняя Ленинградская область — по 13%. Невский, Адмиралтейский, Приморский и Петроградский районы набирают по 7%.

Откладывают визит и затрудняются назвать конкретные планы чаще всего жители Московского района и "ближней" Ленинградской области — по 31%. Далее следует Калининский район (18%), Невский и Центральный — по 7%.

Коррекцию прикуса (брекеты, элайнеры) чаще других планируют жители Выборгского, Адмиралтейского, Красногвардейского и Кировского районов — по 25%. По восстановлению зубов (имплантация, коронки, протезирование) лидирует Кировский район — 33%; Невский, Выборгский, Петроградский и Василеостровский районы показывают по 17%.

Фото: unsplash (Benyamin Bohlouli)