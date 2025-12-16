Абитуриентам Петербурга посоветовали заранее отправлять документы из-за сбоя интернета

Председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов рекомендовал поступающим отправлять заявления с 20 июня, не дожидаясь последних дней. Из-за возможных перегрузок сетей и сбоев интернета документы лучше подавать заранее. Приём через сайты вузов больше не работает — только через "Госуслуги".

В Санкт-Петербурге абитуриентам рекомендовали не откладывать подачу документов на последние дни приёмной кампании. Причиной названы возможные перегрузки сетей и риск сбоя интернета. Такое заявление сделал председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Подавать заявления лучше с 20 июня, когда стартует приёмная кампания. На большинство направлений документы принимают до 25 июля. В 2026 году появились нововведения: через сайты вузов заявления больше не принимают. Доступны только личная подача, почта, портал "Госуслуги" или сервис "Поступление в вуз онлайн".

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Фото: Piter.tv