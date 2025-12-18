Стоматолог объяснил, когда нужно удалять зуб мудрости

Удаление неизбежно, если зуб травмирует соседний или щеку, а также при отсутствии "пары" на другой челюсти.

Вопрос об удалении зубов мудрости, или "восьмерок", давно вызывает споры. Врач-стоматолог-хирург, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Марсель Файзрахманов объяснил РГ, что тактика определяется не возрастом и не модой, а четким медицинским протоколом. Существует алгоритм, по которому хирург принимает решение.

Абсолютными показаниями к удалению эксперт назвал две ситуации. Первая — если зуб мудрости портит соседний здоровый зуб, давит на корень или способствует его разрушению. Вторая — если он постоянно травмирует щеку изнутри. В таких случаях промедление недопустимо. Удаление также показано при обнаружении кариозной полости, так как полноценно пролечить удаленный зуб сложно. Кроме того, если у зуба мудрости нет "пары" на противоположной челюсти, его тоже удаляют, поскольку он не выполняет жевательную функцию.

При благоприятных обстоятельствах "восьмерки" могут оставаться в зубном ряду. Если зубы мудрости на верхней и нижней челюстях полностью прорезались, стоят ровно, имеют антагонистов, не поражены кариесом, не травмируют слизистую, а пациент поддерживает хорошую гигиену, они полноценно функционируют. Сложность удаления зависит от анатомии: размера зуба, формы корней, плотности костной ткани. Легче всего удалять зубы мудрости тем, кто проходил ортодонтическое лечение на брекет-системе.

