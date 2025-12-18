Фасады петербургских зданий украсят световые инсталляции к Году единства народов России

Восемь проекций воспроизводят образы представителей разных этносов в традиционных костюмах из коллекций Российского этнографического музея. Инсталляции будут работать весь год.

В ознаменование Года единства народов России фасады зданий в Петербурге украсят световые проекции. Сегодня вечером они появятся в восьми районах города. Каждая инсталляция представляет образ представителя одного из этносов России в традиционном костюме. Изображения воссозданы по материалам коллекций Российского этнографического музея.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре



Губернатор Александр Беглов отметил, что проект продолжает петербургскую традицию световых экспозиций. В прошлом году горожане видели на фасадах шедевры русской живописи к 130-летию Русского музея, годом ранее — работы из собрания Эрмитажа. Теперь в честь Года единства народов России Петербург представляет галерею, посвященную культурному и национальному многообразию страны.

Световые композиции познакомят жителей и гостей города с коренными народами Севера, Поволжья, Урала, Дальнего Востока и Центральной России. Среди них — алеутский охотник, саам в праздничном костюме, нанайский охотник, башкирка в нарядном платье с головным убором "кашмау", чувашки в декорированных костюмах с серебряными украшениями, татарка с покрывалом "орпек" и русская женщина в костюме новобрачной из Тульской губернии. Костюмы относятся к XIX — началу XX века, а их подлинники хранятся в фондах Российского этнографического музея.

Проекции будут работать весь 2026 год. Они появятся по адресам: Новгородский проспект, 10; Московский проспект, 91; Кондратьевский проспект, 14; набережная Обводного канала, 89; 8-я линия Васильевского острова, 85А; Шпалерная улица, 44Б; Большой проспект Васильевского острова, 70; Каменноостровский проспект, 26–28.

