  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе "Скандинавия" иномарка встала на дыбы после столкновения с BMW
Сегодня, 16:11
94
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Скандинавия" иномарка встала на дыбы после столкновения с BMW

0 0

Информации о пострадавших нет.

В воскресенье, 24 мая, на автодороге А‑181 ("Скандинавия") произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал "Мегаполис онлайн". По предварительным данным, автомобиль Renault перевернулся после столкновения с BMW. У машины немецкой марки разбита передняя часть.

На месте работают сотрудники полиции, движение по одной полосе перекрыто. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе Сортавала столкнулись Lada и машина доставки.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Теги: дтп, скандинавия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии