На трассе Сортавала столкнулись Lada и машина доставки
Сегодня, 15:33
В результате аварии один человек доставлен в больницу.

На трассе "Сортавала" столкнулись автомобиль Lada и машина службы доставки. На месте происшествия работал дежурный караул поисково-спасательной службы, сообщают очевидцы аварии.

В результате ДТП один человек пострадал. У него диагностированы травмы различной степени тяжести. Пострадавший был госпитализирован. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Васильевском острове мужчина с ножом облил бывшую сожительницу кислотой.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

