В Петербурге курьер на электросамокате сбил 11-летнюю девочку на тротуаре

В Приморском районе школьница пострадала от курьера.

Инцидент произошел на тротуаре у дома на Комендантском проспекте. В результате происшествия оба участника — и ребенок, и взрослый — были госпитализированы.

В Приморском районе Петербурга курьер на электросамокате сбил 11-летнюю девочку. Инцидент произошел на тротуаре у одного из домов на Комендантском проспекте. В результате наезда пострадали оба участника: ребенок и взрослый были госпитализированы.

Следователи Главного следственного управления СК России по городу организовали доследственную проверку по факту травмирования девочки 2015 года рождения. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV