5 идей для семейного выходного: куда пойти с детьми в Санкт-Петербурге

Познакомиться с русской сказкой, миром информатики, традиционным творчеством и современной клоунадой — в этой подборке каждый найдёт что-то по душе.

Собрали 5 советов о том, как небанально провести выходной с семьёй, даже если погода не располагает к долгим прогулкам. Спойлер: скучно не будет ни детям, ни взрослым.

Экспозиция музея русской сказки

Где: Интерактивный музей русской народной сказки "За лесами, за горами"

Фото: ВКонтакте / Музей русской сказки "За лесами, за горами"

Место, где оживают сказки, легенды и традиции славян. Вместо экскурсий вдоль застеклённых витрин вас ждут 15 тематических зон, наполненных редкими артефактами и экспонатами, с которыми можно взаимодействовать.

Приходите играть и перевоплощаться: примерить богатырский шлем, заглянуть в избушку Бабы-яги, познакомиться со Змеем Горынычем, узнать секреты русских былинных героев и угоститься травяным чаем из настоящего самовара в конце.

Выставка "Информатика во всем" от Яндекс Учебника и Яндекс Музея

Где: Точка кипения РГПУ им. А. И. Герцена

Фото: пресс-служба Яндекс Учебника

Интерактивное путешествие сквозь время: от первых компьютерных классов до современных ИТ-профессий. Закрепить новые знания о развитии информационных технологий поможет квест с памятным призом в конце.

Выставка продлится до 9 марта включительно. Она состоит из двух разделов. Первый, посвящённый прошлому, перенесёт вас в 1985 год — именно тогда в школах СССР появился предмет "Основы информатики и вычислительной техники".

Следующая часть — о будущем. Там вы узнаете, как информатика изменила привычные нам профессии и стала основой для новых, таких как AI-тренер и дата-журналист.

Мастер-класс "Рельефная картина: роспись гипсового панно"

Где: Музей "Изба-Забава"

Фото: ВКонтакте / Музей русского быта "Изба-Забава"

Здесь и дети, и взрослые смогут почувствовать себя художниками. Цветы, птицы или лошади — выберите, что вдохновляет вас сегодня, и творите!

Мастерица-наставник поможет расписать рельефный сюжет, придав ему цвет, глубину и индивидуальность. В конце вас ждёт уютное чаепитие с традиционными угощениями и самостоятельное знакомство с экспонатами музея.

Музей советских игровых автоматов

Фото: ВКонтакте / Музей советских игровых автоматов

Больше 50 игровых автоматов времён СССР. Играть можно и нужно! В коллекции есть как популярные в прошлом "Морской бой", "Хоккей" и "Баскетбол", так и совсем редкие экземпляры — "Лоцман", "Память" и "Вираж". А ещё здесь есть ностальгические автоматы с газированной водой и квасом и настоящий советский таксофон.

Когда познакомитесь со всеми экспонатами и выясните, кто из вас лучший игрок, можете сделать фото на память в единственной в Петербурге аналоговой фотобудке.

Стендап для детей: семейное комедийное шоу выходного дня

Где: Stage StandUp Club

Экспериментальное шоу для тех, кто любит смеяться во весь голос. Роскошные клоуны, удивительные фокусники, актёры с комическими миниатюрами разрушат все стереотипы и точно рассмешат детей и вашего внутреннего ребёнка

Вы проведёте целый час с артистами из Цирка Никулина, мастерами пантомимы, обаятельными комиками, выпускниками "Лицедеев", клоунами в четвёртом поколении и другими яркими артистами.

Главное фото: пресс-служба Яндекс Учебника