Для российских родителей работает "горячая линия" по вопросам детского отдыха в лагерях

40 тыс. организаций, включая 2200 стационарных лагерей, примут российских детей летом. Отдохнуть смогут почти 6 млн детей, показатели превышают прошлогодние. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, приоритетом для Правительства остается безопасность юных россиян. Минпросвещения, МЧС, Минздрав и Роспотребнадзор проводят с регионами работу в этом направлении. Так, в апреле во всех учреждениях прошли антитеррористические учения. Кроме того, с 1 сентября прошлого года действует обновлённый порядок медобслуживания в лагерях. Теперь дети с хроническими заболеваниями могут под контролем врачей использовать свои медицинские приборы – глюкометры или слуховые аппараты.

Детские учреждения примут и ребят из Белгородской, Курской и Брянской областей, а также из субъектов, которые пострадали от ЧС, в том числе, из Дагестана и Чеченской Республики. Дети смогут приехать в Петербург, Крым и Краснодарский край.

Особый акцент мы делаем на создание возможностей для отдыха и оздоровления детей наших героев, участников специальной военной операции, – их более 200 тысяч. И также около полутора миллионов ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства

Для родителей работает бесплатная "горячая линия". По номеру 8–800–250–28–90 круглосуточно можно узнать все вопросы организации отдыха и посоветоваться по выбору лагеря.

