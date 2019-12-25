Власти направят 50 млрд рублей на развитие крупного проекта в нефтехимии

Правительство поддержит нефтехимическую промышленность. Власти направят 50 млрд рублей на субсидирование льготной процентной ставки для реализации крупного инвестпроекта. Речь идет о создании кластерной платформы, которая позволит отечественному бизнесу нарастить темпы выпуска приоритетной продукции. Тему обсуждали сегодня на заседании Правительства.

Благодаря этому в стране смогут обеспечить полный цикл производства синтетических волокон и нитей, а также полимеров. Материалы крайне востребованы в лёгкой промышленности. Их поставки могут достигнуть показателя в 450 тыс. тонн в год, что, подчеркивают в Правительстве, положительно скажется на конкурентоспособности отечественных товаров.

Рассчитываем, что это укрепит базу экономического роста за счёт увеличения числа собственных высокотехнологичных разработок с высокой добавленной стоимостью. Поможет появлению новых рабочих мест, в том числе и на смежных предприятиях. И благоприятно скажется на расширении ассортимента отечественных товаров, их качестве и конкурентоспособности. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

