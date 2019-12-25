Власти направят 2 млрд рублей на развитие электросети ЛНР и ДНР

Средства на поддержку новых регионов выделили в Правительстве России. О необходимости в ближайшие 5 лет вывести на среднероссийский уровень Донбасса и Новороссии ранее говорил президент Владимир Путин. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Правительства.

В этом направлении страна ведет планомерную работу. Так, для надежного электросетевого комплекса в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях власти выделили 2 млрд рублей. Деньги направят на новое оборудование, что позволит в аварийных ситуациях оперативно восстанавливать подачу света в домах и на предприятиях.

И далее делать всё возможное для развития этих субъектов, чтобы реализовывались инфраструктурные проекты, укреплять социально-экономическое развитие этих регионов. И чтобы люди были обеспечены такими же государственными гарантиями, как и по всей стране в целом. Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ

Ранее Михаил Мишустин подчеркивал, что сервисы для предпринимателей должны быть одинаково доступны по всей стране.

