Грузовик протаранил 14 автомобилей на МКАД, среди пострадавших есть дети

Двоих детей и взрослого доставили в больницу с места ЧП.

Грузовик протаранил стоящие на московской кольцевой автодороге машины. "Камаз" повредил более десяти автомобилей. В результате серьезной аварии пострадали три человека, в том числе, несовершеннолетние. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Известно, что авария произошла на внутренней стороне 41-го километра МКАД. Повреждения получили 14 машин. В больницу доставили троих пострадавших, сейчас медики оказывают помощь двум детям и одному взрослому. Официальной информации о погибших не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения электробуса и трамвая пострадали пять человек. В частности двое водителей и три пассажира. Большая часть из них от госпитализации отказалась. Уточнялось, что из-за ДТП трамвай сошел с рельсов. Также наблюдались задержки других маршрутов.

