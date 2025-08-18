В 44 регионах страны стартовали дорожные работы, в Петербурге отремонтируют 15 участков 

Они ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Дорожный сезон стартовал в России. Работы начнутся в 44 регионах страны. Так, в Петербурге в порядок приведут 15 участков протяженностью более 50 километров. Сейчас идет ремонт на улице Парашютной от Долгоозерной до КАД. До конца мая уложат асфальт, а затем отремонтируют тротуары, установят ограждения и сделают озеленение. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса страны.

Объекты выбирают неслучайно: внимание обращают на качество дороги, востребованность трассы и наличие рядом соцучреждений. Известно, что в Кабардино-Балкарии работы состоятся на участках протяженностью 73 км. Один из приоритетных – капитальный ремонт участка трассы Новопавловск – Прохладный – Моздок. А в Кирове обновят 16 территорий улично-дорожной сети. Работы уже ведутся на улицах Трактовой, Лепсе, Загородной и Октябрьском проспекте.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области отремонтируют 111 подъездных дорог к садоводствам. На эти цели выделены 2,8 млрд рублей. Также известно, что за прошлый год дорожные службы привели в порядок 19 магистралей.

