В Ленобласти отремонтируют 111 подъездных дорог к садоводствам

На территории Петербурга и Ленинградской области продолжается ремонт 111 подъездных дорог к садоводствам. Работы ведутся в рамках действующего соглашения, подписанного между двумя регионами. Выступая на рабочем совещании, губернатор Александр Беглов поручил расширить количество магистралей, подлежащих восстановлению. Он отметил, что на ремонт дорог до 2027 года выделена большая сумма — 2,8 миллиарда рублей. Необходимо включить в соглашение новые объекты и подготовить предложения по продлению срока действия документа до 2030 года.

Только в 2025 году дорожные службы привели в порядок 19 магистралей. Их общая протяженность составила 39 километров. В 2026 году планируется сделать более безопасными и комфортными еще 28 дорог. На территории Петербурга и Ленинградской области находится более трех тысяч садоводств. Ежегодно там отдыхают около 2,5 миллиона петербуржцев.

Фото: Смольный