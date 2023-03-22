В 2026 году на трассе М-11 "Нева" оснастят скоростными зарядными хабами для электромобилей

Реализация проекта повысит комфорт поездок по маршруту Москва—Петербург для автомобилей с электродвигателями.

В 2026 году на автомагистрали М-11 "Нева", соединяющей Москву и Санкт-Петербург, начнут функционировать современные станции быстрой зарядки электромобилей. Об этом сообщил генеральный директор "Автодора" Вячеслав Петушенко в беседе с изданием "КоммерсантЪ".

Первые зарядные комплексы, реализуемые в качестве экспериментального проекта, появятся на 63-м и 75-м километрах трассы. Петушенко уточнил, что планируется запустить крупные быстрые электрозарядные хабы: первыми станут пилотные проекты на 63-м и 75-м километра М-11 в 2026 году. Впоследствии подобные комплексы на 378-м и 542-м км трассы будут двусторонними.

Фото: ВКонтакте / М11 Москва - Санкт-Петербург

