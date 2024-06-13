В Петербурге у дилеров остался один новый электрокар марки Ora

Китайский бренд Great Wall фактически прекратил поставки электромобилей в город.

В Санкт-Петербурге практически закончились электромобили китайского бренда Ora. По данным автоэксперта Дениса Гаврилова, в городских автосалонах осталась лишь одна новая машина 2023 года выпуска. Об этом он сообщил в телеграм-канале AutoRun SPb.

Марку Ora в Петербурге представляют семь дилеров. Продажи электромобилей начались в первой половине 2024 года. За тот год в городе реализовали 48 новых машин. В январе–августе 2025 года было зарегистрировано 28 автомобилей, из них только две за летние месяцы.

По словам эксперта, это указывает на отсутствие новых поставок и исчерпание складских запасов. Бренд входит в состав китайского автоконцерна Great Wall.

Ранее мы сообщили о том, что китайские авто обошли по популярности Lada в Петербурге.

Фото: Piter.TV