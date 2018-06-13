Китайские авто обошли по популярности Lada в Петербурге

Среди наиболее успешных брендов в августе лидером стала марка Haval, сумевшая реализовать 1246 автомобилей, несмотря на незначительное уменьшение объема продаж по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Рынок автомобилей Санкт-Петербурга в последние месяцы демонстрирует ощутимую динамику перемен. Хотя общий объем продаж новых легковых авто в сравнении с предыдущим периодом упал, покупательские предпочтения претерпели существенные изменения, пишет "Деловой Петербург".

Согласно отчету Автостата, за восемь месяцев 2025 года в северной столице продано 45 755 новых автомобилей, что представляет собой спад на 23,6% относительно аналогичного периода предыдущего года. Продажи в августе показали похожую тенденцию: за указанный месяц зарегистрировано 7353 сделки купли-продажи, что на 14,3% ниже показателя прошлого года. Среди наиболее успешных брендов в августе лидером стала марка Haval, сумевшая реализовать 1246 автомобилей, несмотря на незначительное уменьшение объема продаж по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Второе место неожиданно занял Belgee, продемонстрировавший впечатляющий прирост продаж на 150,5% и поставивший на учёт 774 машины. Традиционный фаворит отечественного автопрома Lada сместился на третью позицию, показав сокращение числа сделок на 27,7% и зафиксировав продажу 678 автомобилей. Замыкали топ-5 производители Chery и Geely, далее шли Changan, Jetour, GAC, Hongqi и местный представитель бренда Solaris. Выделялся стремительный рост популярности марки Belgee, обусловленный успехом двух моделей: X50 и X70. В августе кроссовер X50 возглавил рейтинг самых продаваемых моделей, достигнув уровня 470 проданных единиц, тогда как X70 разместился на третьей строке с результатом 304 автомобиля.

Между этими моделями расположился Haval Jolion, сохранившийся популярным, но демонстрирующий наибольшее снижение спроса среди лидирующих позиций. Помимо указанных, список лучших продаж дополняли модели Changan Uni-S/Cs55 Plus, Geely Monjaro, Lada Granta, Chery Tiggo 7L, Haval M6, Haval F7 и Lada Vesta. Рост интереса к марке Belgee представители автодилерских центров связывают с рядом факторов. Значительную роль сыграло недавнее снижение цен на продукцию бренда, способствовавшее привлечению клиентов, которым понадобилось некоторое время для принятия решений о покупке.

Дополнительно стимулировали продажи доступные условия кредитования, позволившие Belgee резко увеличить объемы продаж. Представители компании "Автодом" уверены, что бренд имеет хорошие перспективы закрепиться на российском автомобильном рынке благодаря выгодной цене и адаптированным характеристикам продукции.

Авторынок в Петербурге продолжает демонстрировать неоднородную картину динамики. Так, июнь отметился продажей 4934 автомобилей, июль — 6123. Специалисты дилерских центров указывают, что традиционные летние распродажи и акции активизировали спрос даже в условиях общего снижения годовых показателей. Эксперты ожидают, что благоприятные ценовые условия и доступное финансирование будут способствовать росту заинтересованности в приобретении новых автомобилей осенью. Тем не менее дальнейшее расширение рынка будет определяться общей экономической ситуацией и условиями банковского кредитования. Наибольшего успеха добьются автопроизводители и дилеры, способные своевременно учитывать изменение предпочтений потребителей и обеспечивать достаточный запас товара на складе.

Фото: Unsplash (Michail Dementiev)