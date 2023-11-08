Как выбрать автомобиль, который не обесценится за пять лет

Главное — популярность марки.

Покупка машины — это не только эмоции от нового авто, но и инвестиция. Через несколько лет одни автомобили сохраняют до 70% своей стоимости, а другие теряют почти половину цены. Эксперты портала 110km.ru называют несколько факторов, которые определяют ликвидность машины на вторичном рынке.

Главное — популярность марки. Toyota, Honda, Skoda и Lada традиционно востребованы в России. Такие модели, как Toyota RAV4 или Corolla, за пять лет теряют лишь 30-40% стоимости. А вот автомобили с редкой электроникой или сложными трансмиссиями могут подешеветь на 60–70%.

Немаловажно и то, какая комплектация выбрана. Экзотические версии хуже продаются, тогда как "средний" вариант проще оценить и сравнить, поэтому спрос на него выше. Также стоит учитывать двигатель и коробку передач: простая связка "атмосферник + автомат" считается надежнее, чем турбомоторы или вариаторы.

На цену влияет и история обслуживания. Машина с полным комплектом чеков и отметок в сервисной книжке оценивается дороже на 10–15%. Покупатели ценят прозрачность и доверяют тем владельцам, кто вовремя менял расходники.

Внешний вид тоже играет роль: чистый салон, свежая полировка и отсутствие запахов помогают выгоднее продать авто.

Эксперты советуют избегать покупки первых партий новых моделей. В таких версиях часто проявляются "детские болезни", а обслуживание обходится дороже.

Чтобы автомобиль не потерял ликвидность, важно выбирать его с учетом статистики и отзывов владельцев, а не только эмоций. В этом случае через пять лет машину получится продать без существенных потерь в цене.

Фото: unsplash (Erik Mclean)