Цены на подержанные автомобили в Петербурге просели

Несмотря на рост спроса.

В Петербурге средняя стоимость автомобилей с пробегом снизилась на 10% с начала года, при том что спрос и предложение выросли. Об этом сообщили эксперты сервиса "Авито Авто".

Эксперты платформы "Авито Авто" сообщили, что рынок автомобилей с пробегом в Петербурге осенью 2025 года вышел на стабильный уровень после периода роста. При этом по сравнению с началом года спрос увеличился на 7,5%, предложение — на 11,7%. На фоне этих изменений средняя цена машин с пробегом снизилась на 10%. В ноябре средняя стоимость автомобиля на платформе составила 900 000 рублей.

Наибольшее снижение стоимости за месяц зафиксировано у ряда популярных моделей. Цена Kia Sportage уменьшилась на 8,1% и составила 1,38 млн рублей. Стоимость BMW 5 серии сократилась на 7,7% и достигла 1,8 млн рублей. Столько же потеряла в цене Skoda Rapid, стоимость которой снизилась до 960 тыс. рублей.

У премиальной BMW X5 цена уменьшилась на 6,2% и составила 3 млн рублей. Toyota Corolla подешевела на 4,8%, до 600 тыс. рублей. Среди марок, которые чаще других выставлялись на продажу, лидировали Volkswagen и LADA — по 7% всех объявлений. Среди отдельных моделей больше всего предлагали Ford Focus с долей 2,6% объявлений. Далее следовали Skoda Octavia и Hyundai Solaris — по 1,7%.

Фото: Piter.TV