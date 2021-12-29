СМИ: в России вырос спрос на крепкий алкоголь в больших бутылках

На 19% выросли продажи водки в литровых бутылках.

В России вырос спрос на алкоголь в больших бутылках. Так, на 30-60% увеличился спрос на алкоголь в литровых бутылках. Об этом сообщает "Коммерсант".

Доля такого формата в категории виски, ром и ликеры оказалась выше 10%. При этом на 19% выросли продажи водки в бутылках один литр, а в формате 0,7 литра – на 11%. При этом емкости 0,5 литра упал на 5% год к году. В "Винлабе" считают, что такая тенденция может быть связана с желанием сократить число посещений магазинов. Отмечается, что дело может быть и в экономии денег при покупке больших объемов.

Дело в том, что алкоголь в больших бутылках стоит дешевле в связи с экономией комплектующих. Речь идет о пробках и этикетках. В 2021 году россияне в среднем тратили на алкоголь 1,1 тыс. рублей. При этом средний чек стал выше на 8,3%, до 531 рубля.

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