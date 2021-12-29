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В России выросли продажи ювелирных украшений в 2021 году
Сегодня, 11:04
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В России выросли продажи ювелирных украшений в 2021 году

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В 2021 году вырос средний чек на драгоценности.

В ассоциации "Гильдия ювелиров России" рассказали "Известиям", что в 2021 году на 20-25% выросли продажи украшений, если сравнивать с предыдущим год. В 2020 году, напротив, наблюдался спад.

Как сказал гендиректор "585*Золотой" Алексей Феликсов, в 2021 году вырос и средний чек на ювелирные украшения. Рост составил 27%, если сравнивать с 2020 годом.

 Во время пандемии мы увидели снижение интереса покупателей к ювелирным изделиям. Сказался тренд на рациональное потребление в кризис и неуверенность в будущем. Однако в 2021 году, по нашим данным, спрос стал расти — в денежном выражении продажи выросли на 12%.

 Анастасия Тугбаева, директор по маркетингу сети магазинов Adamas 

Самый высокий спрос пришелся на изделия с бриллиантами. Спрос на них в 2021 году увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом. В российской алмазодобывающей компании "Алроса" отметили также, что вырос на спрос на изделия с бриллиантами.

Как предполагает гендиректор ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин, спрос на драгоценности связан с тем, что людям во время пандемии пришлось отказаться от путешествий. По этой причине потребность в красивых украшениях выросла.

Связывают рост спроса также с ограниченным предложением.

Ранее мы писали, что ФАС призвала производителей сдержать рост цен на сахар. 

Фото: pixabay 

Теги: бриллианты, продажи ювелирных украшений, рост цен на ювелирные украшения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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