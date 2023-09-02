Студентка обокрала на 22 млн рублей элитный бутик с бриллиантами в центре Москвы

Левушка могла попасться на обман аферистов.

Студентка обокрала на 22 миллиона рублей элитный бутик "Бриллианты Якутии", расположенный в центре Москвы. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Mash. В СМИ уточнили, что девушка могла действовать по указке мошенников. Журналисты ТГ-канала узнали о том, что подозреваемая учится в юридическом колледже, а также в свободное время занимается волонтёрством и подрабатывает в ювелирном магазине на Кузнецком Мосту. Недавно сотрудница торговой точки зрабрала вместе с собой дорогостоящие кольца, серьги, браслеты, цепочки, подвески с бриллиантами, жемчугом и другими драгоценными камнями. После совершения данного преступления никто злоумышленницу больше не видел на рабочем месте.

По словам коллег, в последние недели Екатерина вела себя странно — часто нервничала, вела переписки и закрывалась в комнате, чтобы кому-то позвонить. ТГ-канал Mash

Двое жителей Архангельской области подозреваются в поджоге машины в Северодвинске.

Фото и видео: Telegram / Mash