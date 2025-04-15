Двое жителей Архангельской области подозреваются в поджоге машины в Северодвинске

В момент задержания одному из злоумышленников пришла SMS с местом тайника с наркотиками.

Двое жителей Архангельской области подозреваются в поджоге в городе Северодвинске. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов через социальные сети. Известно, что вечером 4 марта злоумышленники на территории гаражного кооператива облили горючей жидкостью капот припаркованного там транспортного средства, а затем подожгли машину. В результате возгорания автомобиль полностью выгорел. Материальный ущерб владельцу превысил 500 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения полиция установила и задержала подозреваемых в течение суток. пресс-служба МВД РФ

В момент задержания один из злоумышленников получил SMS с координатами тайника с наркотическими веществами. В ходе осмотра тайника оперативники изъяли оттуда свёрток с мефедроном массой около 100 граммов. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 167, части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Один из подозреваемых отправлен под стражу, а второй находится на свободе под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает мотивы преступления с поджогом автомобиля и проверяет причастность задержанных к другим аналогичным нарушениям.

В Красноярске мужчина подозревается в публичной демонстрации символики экстремистской организации.

Фото и видео: МВД Медиа