В Красноярске мужчина подозревается в публичной демонстрации символики экстремистской организации

Россиянин ранее уже привлекался по аналогичной статье к административной ответственности.

Житель города Красноярска задержан представителями Центра по противодействию экстремизма МВД при силовой поддержке Омона Росгвардии в микрорайоне Солнечный по подозрению в демонстрации символики запрещенной в стране организации. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что незаконная символика была несенена на автомобиле, владельцем которого является мужчина.

19-летний парень опубликовал фото и видео своей машины ВАЗ в сети интернет. При этом на снимках была видна атрибутика с символикой экстремистской организации. пресс-служба МВД РФ

Молодой человек в феврале 2025 года уже привлекался к административному наказанию за аналогичное правонарушение. Теперь в его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ. Речь идет о неоднократной пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

На трассе Р-257 "Енисей" водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком.

Фото и видео: МВД 24