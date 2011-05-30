На трассе Р-257 "Енисей" водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

В Красноярском крае от столкновения с "Фредлайнером" погиб водитель Great Wall.

Российские правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смертельной автомобильной аварии, которая произошла с участием с грузовиком в Ермаковском районе Красноярского края. В социальных сетях начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России "Шушенский" Вадим Королев объяснил, что в ночь на 15 апреля на 614 километре трассы Р-257 "Енисей" 45-летний водитель автомобиля Great Wall допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Машина двигалась со стороны города Абакана в направлении Кызыла. В результате инцидента транспортное средство столкнулось на дороге с грузовиком "Фредлайнер". Последним управлял мужчина 1990 года рождения.

Водитель легкового автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля не пострадал. пресс-служба ГИБДД по региону

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Фото и видео: МВД 24