В Петербурге задержали отца и сына, причастных к поджогу релейных шкафов

Их будут судить по 205-й статье УК РФ.

Сотрудники транспортной полиции СЗФО совместно с петербургского УФСБ задержали отца и сына, которых подозревают в поджоге релейных шкафов, – сообщают в пресс-службе правоохранителей.

Арестованному мужчине 46 лет. Его сыну – 23. Последний уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Родственники пошли на преступление за денежное вознаграждение.

За денежное вознаграждение в сумме 50 тысяч рублей злоумышленники вскрыли и подожгли при помощи легковоспламеняющийся жидкости два релейных шкафа, расположенных на железнодорожном перегоне станций Лигово – Стрельна между остановочными платформами Лигово – Сосновая поляна Красносельского района г. Санкт-Петербурга. Транспортная полиция СЗФО

В отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 205-й статьей УК РФ. Их действия квалифицируют как террористический акт, совершенный группой лиц по сговору.

Ранее мы писали, что женщина толкнула мужчину под автобус в Невском районе.

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