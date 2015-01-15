  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Женщина толкнула мужчину под автобус в Невском районе
Сегодня, 15:33
137
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Женщина толкнула мужчину под автобус в Невском районе

0 0

В результате наезда пострадавший получил травму грудной клетки с переломами ребер, разрыв и ушиб легких.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летней женщины. Ей вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Об этом сообщили 14 апреля в надзорном ведомстве. 

В мае прошлого года обвиняемая около остановки на пересечении улицы Крыленко и Октябрьской набережной, в ходе внезапно возникшего конфликта, толкнула мужчину в сторону дороги. От этого потерпевший упал под подъезжающий автобус. В результате наезда он получил травму грудной клетки с переломами ребер, разрыв и ушиб легких.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с автомобилем такси на Торжковской улице пострадали четыре человека. Водитель на пересечении с Новосибирской улицей не предоставил преимущество в движении встречной машине OMODA. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии