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В ДТП с автомобилем такси на Торжковской улице пострадали четыре человека

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Таксист при повороте не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю OMODA.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств аварии с пострадавшими на Торжковской улице. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 13 апреля 25-летний таксист на машине Hyundai Solaris, на пересечении с Новосибирской улицей, при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю OMODA под управлением 24-летнего мужчины. В результате произошло столкновение. 

Пострадали водитель такси и двое его пассажиров – 43-летний мужчина и 32-летняя женщина, а также пассажир OMОDA в возрасте 24 лет. 

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Стачек трамвай насмерть сбил женщину, на вид которой около 75 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, торжковская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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