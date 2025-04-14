В ДТП с автомобилем такси на Торжковской улице пострадали четыре человека

Таксист при повороте не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю OMODA.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств аварии с пострадавшими на Торжковской улице. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 апреля 25-летний таксист на машине Hyundai Solaris, на пересечении с Новосибирской улицей, при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю OMODA под управлением 24-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

Пострадали водитель такси и двое его пассажиров – 43-летний мужчина и 32-летняя женщина, а также пассажир OMОDA в возрасте 24 лет.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Стачек трамвай насмерть сбил женщину, на вид которой около 75 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти