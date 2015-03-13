Трамвай насмерть сбил женщину на проспекте Стачек в Петербурге

Погибшая — 75-летняя женщина.

В воскресенье, 13 апреля, на проспекте Стачек произошло смертельное ДТП с участием трамвая. 52-й маршрутный трамвай совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая скончалась на месте.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, выясняя все обстоятельства и причины трагедии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента. Точные детали происшествия, включая возможные нарушения со стороны водителя трамвая или пешехода, устанавливаются в ходе следственных действий.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге на женщине загорелась одежда во время готовки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области