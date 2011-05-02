В Петербурге на женщине загорелась одежда во время готовки

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В квартире дома на проспекте Тореза у хозяйки, занимавшейся приготовлением пищи, внезапно загорелась одежда. По информации МЧС по Санкт-Петербургу, пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Пострадавшую с ожогами экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Точные обстоятельства происшествия выясняются, но предварительной причиной называют неосторожное обращение с огнем при готовке.

Для ликвидации последствий ЧП было задействовано 3 единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при работе с плитой и открытым огнем в домашних условиях.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Замшиной улице во время пожара в "двушке" пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV