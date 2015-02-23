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На Замшиной улице во время пожара в "двушке" пострадал мужчина
Сегодня, 14:57
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На Замшиной улице во время пожара в "двушке" пострадал мужчина

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В комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 10 "квадратах".

В Калининском районе днем 10 апреля произошел пожар. Есть пострадавший, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: улица Замшина, 27к3, поступило спасателям в 14:04. В комнате площадью 15 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 10 "квадратах". С огнем справились к 14:33. 

В результате происшествия пострадал мужчина, его доставили в городскую больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Причины случившегося устанавливают.

Ранее мы сообщили о том, что в квартирном пожаре на улице Братьев Радченко минувшей ночью пострадали трое. Горела "двушка" на площади 26 "квадратов". Всех госпитализировали в медицинское учреждение. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица замшина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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