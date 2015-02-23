На Замшиной улице во время пожара в "двушке" пострадал мужчина

В комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на 10 "квадратах".

В Калининском районе днем 10 апреля произошел пожар. Есть пострадавший, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Замшина, 27к3, поступило спасателям в 14:04. В комнате площадью 15 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 10 "квадратах". С огнем справились к 14:33.

В результате происшествия пострадал мужчина, его доставили в городскую больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Причины случившегося устанавливают.

Ранее мы сообщили о том, что в квартирном пожаре на улице Братьев Радченко минувшей ночью пострадали трое. Горела "двушка" на площади 26 "квадратов". Всех госпитализировали в медицинское учреждение.

Фото: Piter.TV