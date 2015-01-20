В квартирном пожаре на Братьев Радченко пострадали трое

Тушили пожар 15 специалистов и три единицы техники.

В Колпинском районе произошел квартирный пожар ночью 10 апреля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Братьев Радченко, 25, поступила на пульт спасателей в 00:21. В "двушке" полыхало на площади 26 "квадратов". С огнем справились к 01:11.

В результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали в медицинское учреждение. Тушили пожар 15 специалистов и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности квартирного пожара на Детской улице. Огонь охватил комнату и коридор на площади 20 "квадратов" в "трешке". Оттуда спасли двоих мужчин, они доставлены в больницу с ожогами и отравлением смесью дымов.

Фото: Piter.TV