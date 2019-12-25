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Стали известны подробности квартирного пожара на Детской улице
Сегодня, 12:29
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Стали известны подробности квартирного пожара на Детской улице

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Напомним, пострадали двое мужчин, их госпитализировали с ожогами и отравлением смесью дымов.

В ГУ МЧС России по Петербургу поделились подробностями квартирного пожара на Васильевском острове. Из опасной зоны эвакуировали 17 человек.

Информация о возгорании в доме 26 по Детской улице поступила на пульт спасателей в 03:42 8 апреля. Огонь охватил комнату и коридор на площади 20 "квадратов" в "трешке". Оттуда спасли двоих мужчин, они госпитализированы в больницу с ожогами и отравлением смесью дымов. Троих сняли с балкона четвертого этажа с помощью автолестницы. Кроме того, заложниками дыма стали еще 12 жильцов верхних этажей. Причины происшествия устанавливают дознаватели. 

Спасатели пояснили, что делать, если дым от пожара у соседей отрезал путь к спасению. Важно не паниковать и позвонить по номеру 101. При сильном задымлении на лестнице не надо пытаться спуститься вниз: всего несколько глотков дыма смертельны, необходимо ждать помощи спасателей в квартире. Плотно закройте двери, щели заткните мокрой тканью, полотенцами, простынями. Лучше в задымленном помещении дышать через влажную ткань. 

Ранее мы рассказывали о том, что в пожаре на Черниговской серьезно пострадал мужчина. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: детская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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