В пожаре на Черниговской серьезно пострадал мужчина

В квартире-студии на балконе размером 4 квадратных метра загорелась мебель на площади 1 квадратный метр.

Поздно вечером в воскресенье, 6 апреля, в Московском районе Петербурга произошёл пожар, согласно данным пресс-службы регионального управления МЧС РФ.

Сообщается, что сигнал о возгорании поступил в 23:26 по адресу: улица Черниговская, дом 11, корпус 1. В квартире-студии на балконе размером 4 квадратных метра загорелась мебель на площади 1 квадратный метр.

Пламя тушили 15 сотрудников МЧС на трёх специализированных машинах. К 0:33 7 апреля огонь был потушен.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Согласно информации от 78.ru, состояние пострадавшего было крайне тяжелым. Несмотря на усилия врачей НИИ Джанелидзе, спасти мужчину не удалось.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что пожар охватил верхний этаж дома на улице Кораблестроителей. Очевидцы опубликовали в сети видео с работой пожарных на объекте. Для ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей на трёх специализированных машинах. Пострадавшего госпитализировали.

Фото: Piter.TV