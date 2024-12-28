Пожар охватил верхний этаж дома на улице Кораблестроителей

На месте возгорания работает несколько машин спасателей.

В 18:59 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о пожаре, который разгорелся в квартире дома №44/2 по улице Кораблестроителей. Очевидцы публикуют в сети видео с работой пожарных на объекте.

По данным Оперативной пресс-службы МЧС Санкт-Петербурга, на месте работают 15 спасателей на 3 машинах. В социальных сетях говорят о не менее семи машинах пожарных.

Площадь возгорания уточняется. О пострадавших сведений не приводится.

Новость дополняется.

Ранее мы также рассказывали, что в результате пожара на Детскосельском бульваре пострадал мужчина. Огонь распространился по всей площади комнаты размером 12 квадратных метров в двухкомнатной квартире. Для ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей на трёх специализированных машинах. Пострадавшего госпитализировали.

Видео: Telegram / Живем на Васильевском