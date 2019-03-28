В результате пожара на Детскосельском бульваре пострадал мужчина

Для ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей на трёх специализированных машинах.

В Пушкинском районе Петербурга днём 3 апреля произошёл пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

В 13:43 спасателям поступил сигнал о возгорании по адресу: Пушкин, Детскосельский бульвар, дом 5.

Прибыв на место, пожарные установили, что огонь распространился по всей площади комнаты размером 12 квадратных метров в двухкомнатной квартире. Для ликвидации пожара было задействовано 15 спасателей на трёх специализированных машинах.

В 14:09 пожар был потушен. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что женщину спасли из горящей квартиры на Морской набережной. В 16:37 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о пожаре в доме №45 по Морской набережной. Огонь охватил помещение в двухкомнатной квартире. Из опасной зоны спасателями были эвакуированы 4 человека, в их числе – ребенок.

Фото: Piter.TV