Женщину спасли из горящей квартиры на Морской набережной

Из опасной зоны эвакуировали 4 человека, включая одного ребенка.

В 16:37 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о пожаре в доме №45 по Морской набережной. Огонь охватил помещение в двухкомнатной квартире, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.

На ликвидацию возгорания от МЧС было выделено 15 спасателей на трех машинах. Пожар, охвативший площадь 3 кв. метра был потушен к 17:13.

Из опасной зоны спасателями были эвакуированы 4 человека, в их числе – ребенок. Помимо этого пожарные спасли из горящей квартиры женщину. Сообщений о пострадавших не поступали.

Ранее стало известно, что в Лужском районе соседки спасли лежачую женщину из горящей квартиры.

Фото: Piter.TV