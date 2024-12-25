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"Фиат" сбил электровелосипедиста на углу Капитанской улицы
Сегодня, 0:05
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"Фиат" сбил электровелосипедиста на углу Капитанской улицы

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Мужчина 28-ми лет был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло накануне в 19:38 на углу Капитанской улицы и Морской набережной, – следует из сообщения пресс-службы петербургского отделения МВД.

По данным правоохранителей, 35-летний авто марки "Фиат", не справившись с управлением, совершил наезд на 28-летнего водителя электровелосипеда, который ехал с ним во встречном направлении.

В результате инцидента велосипедист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали, что десятилетняя девочка выпала из окна на улице Маршала Жукова.

Фото: Piter.TV

Теги: капитанская улица, морская набережная, электровелосипеды
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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