"Фиат" сбил электровелосипедиста на углу Капитанской улицы

Мужчина 28-ми лет был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло накануне в 19:38 на углу Капитанской улицы и Морской набережной, – следует из сообщения пресс-службы петербургского отделения МВД.

По данным правоохранителей, 35-летний авто марки "Фиат", не справившись с управлением, совершил наезд на 28-летнего водителя электровелосипеда, который ехал с ним во встречном направлении.

В результате инцидента велосипедист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Фото: Piter.TV