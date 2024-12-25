"Фиат" сбил электровелосипедиста на углу Капитанской улицы

Петербургская полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло накануне в 19:38 на углу Капитанской улицы и Морской набережной, – следует из сообщения пресс-службы петербургского отделения МВД.
По данным правоохранителей, 35-летний авто марки "Фиат", не справившись с управлением, совершил наезд на 28-летнего водителя электровелосипеда, который ехал с ним во встречном направлении.
В результате инцидента велосипедист был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ранее мы рассказывали, что десятилетняя девочка выпала из окна на улице Маршала Жукова.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все