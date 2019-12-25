На Капитанской улице заметили ребенка без обуви и верхней одежды

Угрозы для жизни и здоровья пропавшего нет.

В здание ЗАГСа Василеостровского района Петербурга пришел маленький мальчик без обуви и верхней одежды. Полицейские оперативно разыскали его родителей, пишет "Фонтанка".

По данным tg-канала "Дорожный инспектор", инцидент произошел утром 17 марта на Капитанской улице, 4. Ребенок без взрослых зашел в учреждение, о нем сообщили в экстренную службу. К поискам законных представителей подключились сотрудники патрульно-постовой службы. Маму отыскали быстро, она доставлена в отдел для выяснения всех обстоятельств случившегося. Угрозы для жизни и здоровья пропавшего нет.

