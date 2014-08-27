В Купчино росгвардейцы за 7 минут нашли четырёхлетнего мальчика, ушедшего из дома без одежды

Ребёнок ушёл из квартиры, пока родители отвлеклись на домашние дела.

В это воскресенье, 15 марта, сотрудники вневедомственной охраны по Фрунзенскому району Петербурга оперативно разыскали четырёхлетнего мальчика, который без верхней одежды ушёл из квартиры на Софийской улице. Ребёнка обнаружили у магазина спустя семь минут после поступления ориентировки, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сигнал о пропаже поступил в 14:10. Родители ребёнка, занятые домашними делами, отвлеклись и не заметили, как малыш самостоятельно покинул квартиру. На поиски были ориентированы все дежурные наряды.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Через семь минут патруль обнаружил плачущего мальчика, подходящего под описание, у одного из магазинов на Софийской улице. Росгвардейцы успокоили ребёнка, угостили сладостями и доставили в территориальный отдел полиции, где его уже ждала мать.

