Дебошир напал на продавца и посетителя салона оптики на проспекте Просвещения
Сегодня, 16:20
Напавшего увезли в 17-й отдел, по факту происшествия проводится проверка.

Росгвардейцы Калининского района задержали дебошира, нанесшего побои сотруднице и посетителю салона оптики на проспекте Просвещения. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 22 марта нетрезвый 38-летний злоумышленник вступил в конфликт с 63-летней работницей, в ходе которого ударил ее по лицу. За женщину заступился 55-летний мужчина, но хулиган рассек ему губу. 

О драке сообщили правоохранителям, сведения были переданы вневедомственной охране. Напавшего увезли в 17-й отдел, по факту происшествия проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец жестоко избил мужчину на остановке в Московском районе. Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами головы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

