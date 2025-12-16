На Индустриальном проспекте петербуржец ломом повредил машину

В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

В Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы задержали 41-летнего хулигана, который ломом повредил припаркованный автомобиль.

Вечером 9 июня нетрезвый мужчина пришел к дому на Индустриальном проспекте и начал бить по машине Hyundai, принадлежащей новому возлюбленному бывшей девушки. Местные жители, услышавшие грохот, вызвали полицейских.

Злоумышленника доставили в отдел. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: в Тихвине вандал, сломавший скульптуру шмеля, оштрафован на 394 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти