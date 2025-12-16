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На Индустриальном проспекте петербуржец ломом повредил машину
Сегодня, 14:58
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На Индустриальном проспекте петербуржец ломом повредил машину

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В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

В Красногвардейском районе Петербурга росгвардейцы задержали 41-летнего хулигана, который ломом повредил припаркованный автомобиль. 

Вечером 9 июня нетрезвый мужчина пришел к дому на Индустриальном проспекте и начал бить по машине Hyundai, принадлежащей новому возлюбленному бывшей девушки. Местные жители, услышавшие грохот, вызвали полицейских.

Злоумышленника доставили в отдел. Ранее он привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: в Тихвине вандал, сломавший скульптуру шмеля, оштрафован на 394 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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