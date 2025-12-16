Мужчина пытался проникнуть в детсад под видом "ребенка" в Подмосковье

Он объяснил, что хотел попасть в сад, потому что считает себя ребенком.

Мужчину хотел проникнуть на территорию детского сада в Подмосковье. Росгвардейцы оперативно задержали неадеквата, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Вневедомственная охрана получила сообщение на пульт централизованного наблюдения с образовательного объекта, который расположен на улице Лопатина.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что мужчина вел себя агрессивно. Он размахивал руками и приставал к прохожим, выражаясь нецензурными словами. На замечания окружающих он не реагировал.

Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя. На допросе он заявил, что пытался проникнуть в дошкольное учреждение, потому что считает себя ребенком. Мужчину отправили в специализированную клинику для обследования.

Ранее в Понтонном при попытке проникнуть на территорию детского сада задержали 28-летнего мужчину. Злоумышленник был пьян.

Видео: пресс-служба Росгвардии