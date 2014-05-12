  1. Главная
Сегодня, 11:49
Пьяный мужчина пытался проникнуть на территорию детсада в Понтонном

Хулиган требовал пропустить его и громко выражался грубой нецензурной бранью.

Росгвардейцы задержали в Понтонном 28-летнего мужчину из Невского района, пытавшегося проникнуть на территорию детского сада. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Нетрезвый злоумышленник утром 2 марта хотел попасть в дошкольное учреждение на Южной улице. Хулиган требовал пропустить его и громко выражался грубой нецензурной бранью. Персонал детсада воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

Неадекват, увидев патрульный автомобиль, начал убегать, однако его успели поймать и доставить в отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Новогорелово юноша открыл стрельбу из аэрозольного пистолета. 

Видео: пресс-служба Росгвардии 

