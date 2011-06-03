В поселке Новогорелово юноша открыл стрельбу из аэрозольного пистолета

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали подростка, который открыл стрельбу в поселке Новогорелово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 1 марта поступила информация о том, что на улице Современников неизвестный распылил газ в сторону мужчины в ходе ссоры. В поселке Аннино поймали 16-летнего юношу, напавшего на 36-летнего жителя Красного Села. Пострадавший обратился в медпункт с химическим ожогом глаз.

Мать молодого человека пришла в полицию со встречным заявлением: женщина попросила привлечь к ответственности обидчика ее сына. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV