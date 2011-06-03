  1. Главная
В поселке Новогорелово юноша открыл стрельбу из аэрозольного пистолета
Сегодня, 9:59
188
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали подростка, который открыл стрельбу в поселке Новогорелово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 1 марта поступила информация о том, что на улице Современников неизвестный распылил газ в сторону мужчины в ходе ссоры. В поселке Аннино поймали 16-летнего юношу, напавшего на 36-летнего жителя Красного Села. Пострадавший обратился в медпункт с химическим ожогом глаз. 

Мать молодого человека пришла в полицию со встречным заявлением: женщина попросила привлечь к ответственности обидчика ее сына. Расследование продолжается. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга застрелил знакомого в квартире на Зины Портновой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новогорелово, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

