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Вооруженный дрон нашли на берегу Чёрного моря в Турции
Сегодня, 10:03
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Вооруженный дрон нашли на берегу Чёрного моря в Турции

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БПЛА мог упасть в воду, а после - доплыть до берега.

Беспилотник в боевом снаряжении обнаружен на территории Турции в акватории Черного моря. Соответствующими данными поделились местные журналисты из новостного агентства IHA. Авторы публикации сообщили о том, что опасный предмет нашли отдыхающие на пляже Капысую, расположенном между провинциями Бартын и Кастамону.  Местная жандармерия эвакуировала пространство.  В районе обнаружения дрона были приняты усиленные меры по безопасности. В настоящее время пока что не установлена принадлежность БПЛА. 

Согласно информации от издания Haber Turk, дрон заметили отдыхавшие на пляже люди.  Предполагается, что вооруженный дрон упал в море, после чего его прибило к береговой зоне. После проведенной экспертизы беспилотник будет отправлен в Анкару для детального изучения. Затем находку ликвидируют саперы.

В Турции обсуждают снижение цен из-за падения спроса. 

Фото: pxhere.com

Теги: беспилотники, турция, черное море
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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