Вооруженный дрон нашли на берегу Чёрного моря в Турции

БПЛА мог упасть в воду, а после - доплыть до берега.

Беспилотник в боевом снаряжении обнаружен на территории Турции в акватории Черного моря. Соответствующими данными поделились местные журналисты из новостного агентства IHA. Авторы публикации сообщили о том, что опасный предмет нашли отдыхающие на пляже Капысую, расположенном между провинциями Бартын и Кастамону. Местная жандармерия эвакуировала пространство. В районе обнаружения дрона были приняты усиленные меры по безопасности. В настоящее время пока что не установлена принадлежность БПЛА.

Согласно информации от издания Haber Turk, дрон заметили отдыхавшие на пляже люди. Предполагается, что вооруженный дрон упал в море, после чего его прибило к береговой зоне. После проведенной экспертизы беспилотник будет отправлен в Анкару для детального изучения. Затем находку ликвидируют саперы.

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