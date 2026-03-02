  1. Главная
Сегодня, 14:37
Житель Петербурга застрелил знакомого в квартире на Зины Портновой

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи Петербурга задержали подозреваемого в убийстве знакомого. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СК РФ. 

В квартире дома по улице Зины Портновой 27 февраля фигурант выстрелил из огнестрельного оружия в голову мужчины. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте. 

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пропавшего подростка из Янино ищут почти неделю. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

