Житель Петербурга застрелил знакомого в квартире на Зины Портновой

Следователи Петербурга задержали подозреваемого в убийстве знакомого. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СК РФ.
В квартире дома по улице Зины Портновой 27 февраля фигурант выстрелил из огнестрельного оружия в голову мужчины. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
