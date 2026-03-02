Житель Петербурга застрелил знакомого в квартире на Зины Портновой

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи Петербурга задержали подозреваемого в убийстве знакомого. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СК РФ.

В квартире дома по улице Зины Портновой 27 февраля фигурант выстрелил из огнестрельного оружия в голову мужчины. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу