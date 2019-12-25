Пропавшего подростка из Янино ищут почти неделю

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, проверяются места возможного нахождения юноши.

Следователи Всеволожска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту исчезновения 17-летнего юноши. Подросток ушел из дома в Янино 25 февраля и до сих пор не вернулся, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти 2 марта.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, проверяются места возможного нахождения пропавшего. Кроме того, допрашиваются знакомые. Если вы располагаете какой-либо информацией о мальчике, позвоните по номеру телефона: +7 (812) 492-01-58 или 8 (800) 201-53-30.

