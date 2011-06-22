Центр соцобслуживания Красносельского района реорганизуют после убийства Паши

В Северной столице приняли решение о реорганизации социального учреждения после трагической гибели ребенка.

Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление о реорганизации Комплексного центра социального обслуживания населения Красносельского района. Учреждение разделят на две самостоятельные структуры с разными целями и предметами деятельности. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

Из состава центра выделят отдельное учреждение под названием "Центр социальной помощи семье и детям". Новая организация сосредоточится на работе с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Помощь будут оказывать детям-сиротам, несовершеннолетним матерям с младенцами, ВИЧ-инфицированным, а также зависимым от психоактивных веществ. Особое внимание уделят детям до трех лет из многодетных семей участников специальной военной операции. Кроме того, поддержку смогут получать лица, отбывающие наказание без лишения свободы или освободившиеся из мест заключения.

Второе учреждение сохранит название комплексного центра, но сосредоточится на других категориях граждан. В его ведении останутся пожилые люди, инвалиды, лица, утратившие способность к самообслуживанию из-за болезней или травм, а также люди без определенного места жительства.

Реорганизацию инициировали после трагических событий, связанных с гибелью девятилетнего Паши. Напомним, 30 января мальчик пропал. Известно, что ребенок часто мыл фары машин за деньги. Позже появилось видео, на котором видно, как он садится в белую машину. Задержанный по подозрению в убийстве мужчина признал вину. Тело ребенка обнаружили в водоеме в 162 километрах от города. В компьютере обвиняемого нашли материалы с детской порнографией.

В отношении матери погибшего возбудили уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей. Семья проживала на пособия. Администрация района предоставила им временное жилье на период ремонта в их собственной квартире.

Фото: Piter.TV