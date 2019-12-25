Полиция задержала подозреваемого в поджоге Mercedes-Benz на Софийской

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества").

Вечером 14 декабря, в 23:25, в отдел полиции Фрунзенского района поступила информация о возгорании транспортного средства по адресу: улица Софийская, дом №46, корпус 1. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что примерно в 23:20 произошло намеренное поджигание автомобиля Mercedes-Benz, принадлежащего женщине. Машина сгорела дотла. На следующий день, 15 декабря, заявление о случившемся написала 66-летняя мама владелицы пострадавшего автомобиля. Материальный ущерб оценён в пять с половиной миллионов рублей.

15 декабря в 8:10 сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина 1972 года рождения, проживающий в Калининском районе и нигде не работающий. Установлено, что именно этот гражданин ночью 15 декабря облил моторный отсек машины горючим веществом и устроил поджог. Причиной конфликта стала ссора на дороге, имевшая место примерно месяц назад на улице Ивановской, где водитель Mercedes якобы преградил путь мужчине и позволил себе грубость в его адрес. Задержанного поместили в изолятор временного содержания в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV